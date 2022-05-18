Başkan Gültak: “Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor”

Mersin Stadyumunda Orduspor 1967 A.Ş.’yi ağırlan İçel İdman Yurdu, Play-Off yarı final rövanş mücadelesinde 3-0'lık skorla galip geldi. Mücadeleyi yerinde izleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, stadı dolduran 25 bin taraftara teşekkür ederek, "Tüylerimiz diken diken oldu. Bu kent yeniden bir diriliş hikayesi yazıyor. Bugün sahada Süper Ligde mücadele eden takımlara nasip olamayacak bir atmosfer vardı. Bu kent artık alt ligleri değil, Süper Ligi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza minnet borçluyuz"

Müsabakanın ardından soyunma odasında İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve futbolcuları ziyaret eden Gültak, "Finalde Fethiye Spor ile mücadele edeceğiz. Tarafsız sahada oynanacak o maça da gidip takımımızı yalnız bırakmayacağım. Başta taraftarlarımız olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese minnet borçluyuz. Tüm taraftarımızdan Allah razı olsun. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla Fethiye’yi de eleyip bir üst lige adımızı yazdıracağız. Yeniden dirilişin ateşini yaktık; devamı da gelecek” diye konuştu.

İHA