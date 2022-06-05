Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldi

Bir takım temaslarda bulunmak ve Manisa’daki projelerin Ankara ayağındaki işlemlerini takip etmek amacıyla başkente giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Ergün’e MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, MHP İl Başkan Yardımcıları Cüneyt Tosuner ve Halit Okar da eşlik etti.

Şampiyon Manisa BBSK’yı tebrik etti

Manisa’daki sportif yatırımlar ve projeler hakkında Bakan Kasapoğlu ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Ergün, destekleri nedeniyle teşekkürlerini iletti. Konuklarını Ankara’da ağırlamaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu da, Manisa’ya selamlarını iletti. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının formasını hediye etti. Bakan Kasapoğlu, başarısından dolayı Başkan Ergün başta olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının yönetimi, teknik heyeti ve oyuncularını kutladı.

MANİSA (İHA)