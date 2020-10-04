Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçının ardında başkan Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Çebi, "Gereken yapılacak!!!" paylaşımı ile takıma takviye yapılacağının sinyalini verdi.

Süper Lig takımları için transfer dönemi yarın son bulacak

Daha sonra hesabın gerçek hesap olmadığı anlaşıldı