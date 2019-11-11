Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Kabataş Vakfı Okulları’nda düzenlenen Atatürk’ü anma törenine katıldı. Siyah-Beyazlılar anma töreninde Çebi’nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri Aydın Us ve Erşan Ateş de yer aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05’te yapılan saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Çebi’nin, daha sonra öğrencilerin hazırladığı anma programını izledi. Çebi, Dolmabahçe’de hayata gözlerini yumduğu odada saygı duruşunda bulundu. Anma törenini, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdi.