Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elmas, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Fatih Terim konusunda net konuştu. Terim ile uzun süreli bir plan yaptıklarını dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Milli takıma hocamızı isterlerse izin vermeyiz, hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."







