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Başkan Burak Elmas'tan son dakika Fatih Terim ve Milli Takım açıkaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Elmas, Fatih Terim'e Milli Takım için teklif gelirse kabul etmeyeceklerini söyledi.

12 Eylül 2021, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
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Başkan Burak Elmas'tan son dakika Fatih Terim ve Milli Takım açıkaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elmas, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Fatih Terim konusunda net konuştu. Terim ile uzun süreli bir plan yaptıklarını dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Milli takıma hocamızı isterlerse izin vermeyiz, hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."


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