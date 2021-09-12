Başkan Burak Elmas'tan son dakika Fatih Terim ve Milli Takım açıkaması
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Elmas, Fatih Terim'e Milli Takım için teklif gelirse kabul etmeyeceklerini söyledi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Elmas, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Fatih Terim konusunda net konuştu. Terim ile uzun süreli bir plan yaptıklarını dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Milli takıma hocamızı isterlerse izin vermeyiz, hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."