Türkiye Futbol Federasyonu, galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray , Trabzonspor , Burak Elmas ve Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakaret sebebiyle, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakaret ve tedbire uymama sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Öte yandan Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle; Trabzonspor Kulübü ise usülsüz seyirci alınması sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.