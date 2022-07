Karateden atletizme, bokstan, yüzmeye, voleyboldan tekvandoya kadar birçok farklı spor branşında şampiyonlar yetiştiren Darıca Belediyesi, gençleri geleceğe sporla daha iyi hazırlıyor.

Teniste elde ettiği başarılarla ilçenin gururu olan Emirhan Bulut’u 16 Yaş Avrupa Yaz Kupası Şampiyonası için İspanya’ya uğurlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını önemsiyor ve destekliyoruz. Emirhan kardeşimiz teniste elde ettiği başarıyla bizi gururlandırdı. Avrupa’da bizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gençlerinin en iyi yerlere gelmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Darıca’da genç olmanın ayrıcalık olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Eğitimden spora her alanda bizim çocuklarımızın elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırıyor. Bu başarının kalıcı olması için çalışıyoruz" dedi. (İHA)