Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret

Siyah beyazlı takımın, Tarık Almış Spor tesislerindeki antrenmanını ziyaret eden Başkan Bilgin, burada Kulüp Başkanı Murat Yörük, Kulüp Yönetimi ve sporcularla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Bilgin, 55 yıllık mazisi ile Türkiye futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Manisaspor'a başarılar dileyerek şunları kaydetti:

"Manisaspor Manisa’nın bir değeridir, markasıdır. Hepimizin bu değere ve markaya sahip çıkıp destek vermemiz gerekir. Bende yeşil sahalardan gelen birisiyim. Sizlerin neler çektiğini biliyorum. Ben Zeki ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım. Gücümüz yettiği kadar destek olacağız." dedi.

Başkan Bilgin, 1-1 berabere biten Arnavutköy Belediyespor karşısında verdiği galibiyet prim sözünü yerine getirerek primi Manisaspor Başkanı Murat Yörük’e verdi.

Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük ise, Belediye Başkanı Bilgin’e nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Ziyaretinizden dolayı şahsım ve kulübüm adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor. Sizlerin de desteği ile Manisaspor laik olduğu yerlere gelecek.” dedi.

Takım kaptanı Gökhan Dinçer de Başkan Bilgin’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek “Sizlerin burada olmanız bizler için çok önemli. Yanımızda olduğunuzu hissetmek bizleri çok mutlu etti. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.” dedi.

Başkan Bilgin'in buradaki temaslarında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyesi Mustafa Arguz da yer aldı.