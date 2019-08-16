Sarı Lcivertliler'in Aleksandar Kolarov aşkı bitmiyor. Özellikle de başkan Ali Koç’un... Damien Comolli, sol bek için alternatif isimlere yönelip çalışmalara başladı. Ancak Ali Koç’un Sırp yıldızdan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Menacerler Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan, Fenerbahçe adına görüşmeleri yürüttü ancak bir sonuç çıkmadı. Sürecin iyice uzaması üzerine başkan Koç bizzat devreye girme kararı aldı.

Petrachi ile görüşme

Ali Koç’un önümüzdeki günlerde sportif direktör Damien Comolli ile birlikte İtalya’nın başkentine gidecek. Burada, Roma’nın futboldaki patronu olan sportif direktörü Gianluca Petrachi ile bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Kolarov ile her konuda zaten anlaşma sağlandı. Eğer Petrachi ile el sıkışılırsa, transfer hemen bitirilecek.

Başakşehir’de sahada!

Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı nedeniyle sol bekte zorunlu olarak Nabil Dirar görev yapıyor. Başkan Ali Koç’un hayali, ligin ikinci haftasında Başakşehir ile oynanacak mücadelede Aleksandar Kolarov’un ilk 11’de sahaya çıkması...