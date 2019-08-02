Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un transfer tahtasına ilişkin, "Ciddi sayıda futbolcu ile anlaşıldı. Belirli ödemeler yapıldığı gibi belirli taahhütler de alındı. Tamamen sıfırlanmadığı için otomatikman tahta açılmadı. Rakamsal olarak ciddi sıkıntı var. Bunun bertaraf edilmesi adına Mesut (Mestan) başkanımız ve yönetimin ciddi gayretleri var açılması noktasında biz de ümitliyiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile birlikte İnegölspor’u ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un gündemini değerlendirdi. Bursaspor’un transfer yasağının kalkacağını ümit ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Aslında 2010 senesinde Bursaspor ,Türkiye şampiyonu olmuş Avrupa’da mücadele etmiş, bir sonraki sene ligi 3'üncü bitirmiş, UEFA’da mücadele etmiş, şehrimizin sembolü gururu ama maalesef son 5-6 yıllık süreçte ciddi borçlar var. Tahtayı açmak adına bizim büyük bir gayretimiz var. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortam da var. Benim bu konuda gönlüm rahat, tüm gayreti ortaya koyuyoruz ama tabir yerinde ise bir kere düşmeye gör. Rakamsal olarak ciddi sıkıntı var. Bunun bertaraf edilmesi adına Mesut (Mestan) başkanımız ve yönetimin ciddi gayretleri var açılması noktasında biz de ümitliyiz. Ciddi sayıda futbolcu ile anlaşıldı. Belirli ödemeler yapıldığı gibi belirli taahhütler de alındı. Tamamen sıfırlanmadığı için otomatikman tahta açılmadı. Biliyorsunuz bundan önce -6 puanla başlama cezası Avrupa transfer yasağı gelmesi söz konusuydu. Frey’in borçları ile alakalı sıkıntılar oldu. Bununla alakalı bizimde katkımız oldu Allah’a şükür -6 puan şampiyonluk hedefi olan takım için ciddi kayıp, en azından o kısmı bertaraf etmiş olduk. Elde tutulan bekletilen oyuncular var, genç heyecanlı bir hocamız var ben sürecin aşılacağını düşünüyorum ama Bursalı iş adamlarımızın da desteğini katkısını bekliyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, İnegöl’ün altyapısı ve yüzme havuzu ile alakalı da önemli açıklamalarda bulundu. İnegöl’deki yüzme havuzu konusunda cevap veren “Malumunuz zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, bununla alakalı süreci de sağlıklı ilerletebilmek için bir takım değerlendirmeler yaptık. İnegöl’de özellikle yarım olan bir yüzme havuzumuz var ekim sonu onu tamamen bitiriyoruz, Kasım başında açılışını yapmış olacağız" dedi.

MESUDİYE SAHASI İNEGÖLSPOR’A DEVREDİLECEK

Mesudiye bulunan sahasın İnegölspor’a devredileceğini belirten Aktaş “Mesudiye’deki sahayı bitirdik ama maalesef ne idüğü belirsiz kişiler tarafından olumsuz bir durum gerçekleşmiş saha ortasındaki halı yakılmış. Birde rüzgârdan dolayı çatı uçmuş tabi işi teslim almadığımız için onu da arkadaşlarımız yapacak ve 10 gün içerisinde devredilecek. Oranın da takibatı İnegölspor’a ait anahtarlarını İnegölspor’umuza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TESİSLER İHALEYE ÇIKIYOR

İnegölspor tesislerinin 2. Etabının ihaleye çıkacağını belirten Aktaş “İnegölspor tesislerinin ikinci etap ihalesi 17-18 milyonluk bir iş. O işinde açıkçası ihalesi bugünlerde gerçekleşiyor. Gönlümüzün arzu ettiği önümüzdeki Nisan Mayıs ayında İnegölspor’a teslim etmek. Özellikle bu alanda bana göre İnegöl’ün bundan sonraki süreçte, belediye başkanımızın da bir projesi var bu alan ile alakalı. İnegöl’e gerçek manada bir yaşam alanı kazandırmak gerçek manda doğal ortam kazandırmak açısından yapacağı çalışma için altyapı oluşturması adına hazırlamamız gerekiyor“ şeklinde konuştu.

ALT YAPI SİL BAŞTAN

İnegöl’ün alt yapı çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Aktaş “Bu yılın son çeyreğinde altyapıya giriyoruz komple 2 yıllık süreç zarfında alt yapıdan kaynaklanan yoğun bir süreç olacak. Bunun belki bir miktar olumsuz yansımaları olacak ama özellikle artık bulunduğum dönem içerisinde ara sokaklara kadar kaynak suyunun evlere iş yerlerine ulaştığı bir ortam olacak, beraberinde kanalizasyon hatlarının tamamıyla yenilenmesi adına güzel bir ortamı hep beraber teşekkül ettirmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

