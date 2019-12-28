Başkan AHmet Nur Çebi soyunma odasına indi!
Beşiktaş, seri galibiyetlerle ligde üst sıralara tırmandı. Ancak Siyah- Beyazlılar, Avrupa Ligi’nde Wolverhampton, ligde Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile kupada 24Erzincanspor olmak üzere peş peşe 4 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takıma ve teknik ekibe olan güvenini göstermek için Gençlerbirliği maçı öncesinde soluğu soyunma odasında aldı.
Tribünden sahaya inip, tünelden soyunma odasına geçen başkanın burada bir konuşma yaptığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi, takıma moral ve destek verip, kendilerine olan güvenini yineledi. Başkan Çebi’nin çabası sonuç verdi. Beşiktaş, 8 Aralık’taki 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği’ni devirerek galibiyet hasretine son verdi.