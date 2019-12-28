Başkan AHmet Nur Çebi soyunma odasına indi!

Tribünden sahaya inip, tünelden soyunma odasına geçen başkanın burada bir konuşma yaptığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi, takıma moral ve destek verip, kendilerine olan güvenini yineledi. Başkan Çebi’nin çabası sonuç verdi. Beşiktaş, 8 Aralık’taki 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği’ni devirerek galibiyet hasretine son verdi.