Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasına seslendi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, insan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu söyledi. Çebi, kulübün siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin haziran sayısında yer alan yazısında, "Türkiye Futbol Federasyonunun ilk açıklamasına göre liglerin oynanması konusunda verdiği karar ve belirttiği takvim neticesinde profesyonel futbol ligleri 12 Haziran’da başlıyor. Vakaların rakiplerimizde ve takımımızda baş göstermiş olması, riskin hala devam ettiğinin nişanesidir. Her beyanımızda belirttiğimiz gibi, bizim önceliğimiz insan sağlığıdır." ifadelerine yer verdi.

Voleybol, basketbol ve hentbol liglerinin bu sezon belli kararlar doğrultusunda sonlandırıldığına dikkati çeken Çebi, "Bizim kulüp olarak duruşumuz, ancak ve ancak Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun ortak onay kararının alınması gerektiğine yöneliktir. Sağlık, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş camiasına da seslenen Çebi, şunları kaydetti:

"Değerli Beşiktaşlılar, öncelikle tüm müslüman aleminin geçmiş Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Geride bıraktığımız üç ayda çok zor ve tarifi olmayan günler geçirdik. Belki de ilk defa hepimiz bu bayramı sevdiklerimizden uzak geçirmek durumunda kaldık. sıkıntılı zamanları geride bırakmaya ve sevdiklerimiz ile rahatça vakit geçirmeye çok yakınız."

Göreve geldikleri günden bu yana, muhtelif borç yükümlülükleriyle karşı karşıya olduklarını daha önce belirttiğini vurgulayan Çebi, "Virüs salgınının futbol ekonomisine etkisi, şüphesiz kulübümüzü de olumsuz etkiledi. Lakin, bu krizden en az hasarla çıkmak için çalışmalarımız olağan gücüyle sürüyor. Bu zor süreci camiamız ile birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde göstererek geride bırakacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En yakın zamanda takımlarımızla kucaklaşabileceğimiz sağlıklı günler temenni ediyorum." görüşlerine yer verdi."