Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası ile ilgili sözleri aktarıldı.

A Spor kanalında yayınlanan programda verilen bilgiye göre UEFA'nın kararını yorumlayan Ağaoğlu, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadesini kullandı.