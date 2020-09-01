UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a yenilerek veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş, kadrosunu N'Sakala, Welinton, Mensah ve son olarak da Atletico Madrid'den kiraladığı Montero ile güçlendirmişti.

Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda siyah beyazlıların eski futbolcusu Gökhan Töre ile el sıkışan Beşiktaş, kulübü Yeni Malatyaspor ile de görüştü.

Başkan Adil Gevrek, TFF Genel Kurulu öncesinde beINSports'a yaptığı açıklamada Gökhan Töre transferindeki son gelişmeleri aktardı. Gevrek, "Gökhan Töre ayrılmak istediğini söyledi. Biz de saygı duyduk. Beşiktaş ile görüştü. Kesinlikle bir bonservis bedeli olacak. O bonservis bedelini Gökhan Töre mi öder, Beşiktaş mı öder, bunu bilmeyiz." dedi.