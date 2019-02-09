Başkan adayı havalara uçtu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Fenerbahçe maçı sonrası sevinçten havalara uçtu.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını protokol tribününden takip eden AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, müsabakanın bitiş düdüğü ile sevincini dışa vurdu. Maç öncesi röportajında sarı-kırmızılı takımın kazanacağına inandığını söyleşen Başkan Memduh Büyükkılıç, protokol tribününde 90 dakika boyunca hop oturup hop kalktı.

Artem Kravets'in golü ile binlerce Kayserisporlu gibi sevinen Memduh Büyükkılıç, müsabaka bitişi ile sevinçten havalara uçtu. Tribünden teknik heyet ve futbolcuları alkışlayan Büyükkılıç, maç sonrası röportajında "Kayserimizin gurur ile bir kez daha gururlandık. Teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" yorumu yaptı.

İHA