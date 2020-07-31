Daha öncede kulübe 5 yıl üye olmayanların başkan adayı olamayacağı konusunda özellikle yerel medyada haberler çıkmıştı. Tüzükte böyle bir madde bulunmasına rağmen eğer 5 yıl üye olmayan kişi kulübe 500 bin TL'lik bağış yaparsa bu maddeden muaf oluyor.Dolayısıyla Ahmet Kösei bu meblağı kulüp kasasına koyması karşılığında başkan adayı olabilecek.

15 milyon TL'lik sponsor taahhüdü!

Bilindiği üzere Ahmet Köse kısa süre önce başkan seçilmesi halinde kulübe 15 milyon TL'lik sponsorun hazır olduğunu açıklamıştı.