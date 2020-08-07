Basel - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 1-0

İsviçre’nin Basel takımı, deplasmanda 3-0 yendiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Basel, Fabian Frei’ın 88. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos’ta tek maç eleme usulüne göre Almanya’da oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)
AA