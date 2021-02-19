Başarılı Milli sporcu artık tam burslu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, son iki yılda Milli sporcuların eğitimine destek vermek adına büyük bir adım atmıştı. Bakanlık, 52 vakıf üniversitesiyle tarihi bir protokole imza atarak, uluslararası seviyede başarı kazanan elit Milli sporcuların bu üniversitelerde tam burslu eğitim almalarının önünü açmıştı. İşte bu dev 'Milli Sporcu Bursu' projesinin tanıtımı dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın bizzat katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım toplantısında siyasilerin yanı sıra, üniversite rektörleri ve şu ana kadar 'Milli Sporcu Bursu' projesiyle yüzde yüz burs hakkı kazanan sporcular da yer aldı. 'Milli Sporcu Bursu' tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu konulara değindi...

'Yurtlarda barınma önceliği tanıyoruz'

"Her başarı önemlidir. Ancak başarının kendisi kadar, başarının emeğin, kalitenin takdir edilmesi de önemlidir. Başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek için farklı destek programlarını devreye aldık. Üniversiteyi kazanan bütün sporcularımıza burs veriyor, yurtlarda barınma önceliği tanıyoruz"

'Türkiye, altyapıda çağ atlamıştır'

"Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bizim dönemimizde spor alanında da çağ atlamıştır. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yeni tesisler inşa ettik. 32 stadyumu tamamladık, 12'si devam ediyor, 4'ünün projesi sürüyor. Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. 2002'de 1481 madalya kazanabilen sporcularımız 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile hepimizi sevindirdi"

'En önemli proje: Sporcu eğitim merkezi'

"Okullarımızda yürüttüğümüz yetenek taramasıyla çocuklarımızı özel eğitime alıyoruz. Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri sporcu eğitim merkezidir. Toplam 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem dersleri için özel eğitimler veriyoruz"

'538 kontenjanla ortaöğretimde de uygulayacağız'

"Hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecek bir rota sunmaktır. Sporcu burslarını da bu çerçevede önemli bir adım olarak görüyorum. Sporcu bursuyla genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. 76 sporcumuzun yararlandığı projemizin, önümüzdeki dönemde kapsamının genişletilmesi ve paydaşlarının artırılmasında fayda var. Bu çalışmayı orta okul ve lise seviyesine de teşmil ediyoruz. 538 kontenjanla orta öğretimde bu uygulamayı hayata geçiriyoruz"

'Spor alanında çığır açacak'

"Spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler arasında hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu bursuyla vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrencimizi tebrik ediyorum. Madalya kazanan gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum"

'76 sporcumuz yararlanıyor'

"Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor"