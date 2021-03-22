Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Paten Birliği tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası, 25-28 Mart tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, Şubat ayında Hollanda’da organize edilen Challenge Cup yarışmasında 217,05 puan elde ederek Türkiye’de branşında en yüksek puanına ulaşan Başar Oktar ile Ukrayna’daki Lumi Dance Trophy Yarışması’nda 2021 Dünya Şampiyonası’na katılım vizesi için yarışarak hem yeterli teknik puana ulaşan hem de 3. sırayı alan Berk Akalın-Yuliia Zhata çifti olimpiyat kotası mücadelesi verecek.

Alper Uçar ve Manuela Silvia Cristudor’un antrenörlüğündeki kafileye, federasyonun yönetim kurulu üyesi Ümit Uçar başkanlık edecek.