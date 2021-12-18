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Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım: 3 puanı isterdik

Başakşehir'in tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray beraberliğinin ardından, "Kaliteli bir takımız. Daha iyisini yapabiliriz. 1 puan bizim için kayıp oldu. Buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım: 3 puanı isterdik

Galatasaray 'a karşı üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Başakşehir'de sol bek Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nef Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Takımı, kendimizi biliyorum. Tam istediğimiz oyunu yansıtamadık. Hocamız gerekenleri bize söyledi. Kaliteli bir takımız. Daha iyisini yapabiliriz. 1 puan bizim için kayıp oldu. Zirveyi hedefleyen bir takımız. Zirveyi hedeflediğimiz için de buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Daha iyisini yapabiliriz. Önümüze bakacağız" dedi.

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