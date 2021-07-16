Ülkemizde ilk olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyerek tanınan, ardından Al-Nassr'ın yolunu tutan Brezilya orta saha Giuliano, geçtiğimiz sezonun başında Başakşehir'le anlaşmıştı. İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, buradaki sözleşmesinin bitmesinin ardından Başakşehir'le yollarını ayırmıştı.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 32 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol 5 de asist yapan Giuliano, ülkesi takımlarından Corinthians'a transfer oldu.

Parana altyapısından yetişen daha sonra Internacional'ın yolunu tutan Brezilyalı futbolcu ilk yurt dışı transferini Ukrayna takımı Dnipro'ya giderek gerçekelştirmişti. Burada geçirdiği 3,5 sezonun ardından yeniden ülkesine dönen Giuliano, bu kez Gremio'ya transfer olmuştu.

Gremio'da gösterdiği performansla bir kez daha yurt dışına çıkan orta saha oyuncusu Zenit'in yolunu tuttu ve ardından Fenerbahçe'yle yolları kesişti. Sarı lacivertliler, 7 milyon euroya aldığı Giuliano'yu 1 sezon sonra Al-Nassr'a 10.5 milyon euro'ya sattı. Ardından Başakşehir'e bedelsiz transfer olan Brezilyalı, burada 1 sezon geçirdikten sonra tekrar ülkesine döndü ve Corinthians ile sözleşme imzaladı.