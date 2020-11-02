Trabzonspor galibiyetiyle dirilen Başakşehir, Antalya ve Konyaspor'u yenip hayata döndü. 3 puanla sonuçlanan bu kritik maçların hepsinde Deniz'e ilk 11'de şans veren teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusunun ortaya koyduğu performanstan ve arzudan son derece memnun olduğu bildirildi.

Güneş yine izleyecek

27 yaşındaki hücumcunun PSG maçının da kaybedilmesine rağmen en iyilerinden biri olarak gösterilmesi ona milli takım kapılarını yeniden açtı. Deniz Türüç'ün; Rusya ile içeride, Macaristan ile dışarıda oynanacak olan maçlarda A Milli Takım'a yeniden seçilmesi bekleniyor. İstanbul ekibinin hafta içerisinde oynayacağı kritik Manchester United maçında da ilk 11'de olması beklenen Deniz'in Şenol Güneş tarafından yine canlı izleneceği de gelen haberler arasında.



