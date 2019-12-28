Başakşehir'in Tosic inadı

2 sezondur şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, bu kez mutlu sona inanıyor. Transferde kaliteli ve ligi iyi tanıyan isimleri kadrosunda görmek isteyen Okan Buruk'un ilk tercihi Beşiktaş'ta yakından tanıdığımız Dusko Tosic...

28 Aralık 2019, Cumartesi 06:01
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Başakşehir'in Tosic inadı

2 sezondur şampiyonluğu kaçıran Başakşehir, bu kez mutlu sona inanıyor. Sivasspor’un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Turuncu-Lacivertliler, devre arasında 1-2 nokta atışı transfer yapıp, iyice güçlenecek.

Teknik direktör Okan Buruk, Epureanu ve Skrtel’in yaşadığı sakatlık problemlerini göz önünde bulundurarak stopere transfer istedi.

Gündemdeki isim Dusko Tosic. Trabzonspor’la da adı geçen Tosic konusunda Başakşehir oldukça ısrarcı. Oyuncu cephesiyle görüşmeler hızlandı. Çin’deki kariyerini noktalamaya hazırlanan Tosic de Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

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