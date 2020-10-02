Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek Başakşehir'in H grubunda oynayacağı 6 maçın fikstürü belli oldu. Başakşehir ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig ile 20 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de deplasmanda oynayacak

1.hafta / 20 Ekim 22:00 RB Leipzig - Başakşehir

2.hafta / 28 Ekim 19:55 Başakşehir - PSG

3.hafta / 4 Kasım 19:55 Başakşehir - Manchester United

4.hafta / 24 Kasım 22:00 Manchester United - Başakşehir

5.hafta / 2 Aralık 19:55 Başakşehir - RB Leipzig

6.hafta / 8 Aralık 22:00 PSG - Başakşehir