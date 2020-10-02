Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi grup aşamasında temsil edecek Başakşehir'in H grubunda oynayacağı 6 maçın fikstürü belli oldu. Başakşehir ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig ile 20 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de deplasmanda oynayacak
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek Başakşehir'in H grubunda oynayacağı 6 maçın fikstürü belli oldu. Başakşehir ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig ile 20 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de deplasmanda oynayacak
1.hafta / 20 Ekim 22:00 RB Leipzig - Başakşehir
2.hafta / 28 Ekim 19:55 Başakşehir - PSG
3.hafta / 4 Kasım 19:55 Başakşehir - Manchester United
4.hafta / 24 Kasım 22:00 Manchester United - Başakşehir
5.hafta / 2 Aralık 19:55 Başakşehir - RB Leipzig
6.hafta / 8 Aralık 22:00 PSG - Başakşehir