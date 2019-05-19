Başakşehir'in Robinho planı

Haftalarca Robinho’yu ileri uçta oynatan ancak istediği verim alamayan Abdullah Avcı, geçen hafta ise Brezilyalı yıldızı sol kanatta görevlendirmişti.

19 Mayıs 2019, Pazar 13:46 Son Güncelleme:
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Başakşehir'in Robinho planı

Haftalarca Robinho’yu ileri uçta oynatan ancak istediği verim alamayan Abdullah Avcı, geçen hafta ise Brezilyalı yıldızı sol kanatta görevlendirmişti.

Robinho Ankaragücü maçında 1 gol atıp çok etkili olurken; Avcı, Galatasaray deplasmanında da Sambacı’yı sol tarafta başlatmaya hazırlanıyor.

Böylelikle Cim Bom’un Mariano-Feghouli ikilisinden oluşan sağ kanadı tehdit altına alacak, Robinho aynı zamanda stoperlerin baskısından kurtulacak. Avcı, tecrübeli oyuncusundan sorumluluk alıp takıma hücumda liderlik etmesini istedi.

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