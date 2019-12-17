Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Sporting Lizbon, Portekiz Süper Lig 14.hafta maçında Santa Clara'yı 4-0 yendi. Sporting Lizbon adına golleri 40 ve 47. dakikalarda Phellype, 55. dakikada Bolasie, 60. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes attı.

Ligde 3. sıraya yükseldi

Sporting Lizbon bu sonuçla puanını 26 yaptı ve 3.sıraya yükseldi. Portekiz Süper Lig'inde Benfica 39 puanla lider, Porto ise 35 puanla 2.sırada yer alıyor. Liderin 13 puan gerisinde kalan Sporting takımında Bruno Fernandes 6 gol - 7 asistlik performans ortaya koydu.