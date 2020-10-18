Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 20 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Leipzig, Bundesliga’nın 4. haftasında WWK Arena’da Augsburg’a konuk oldu. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Yussuf Poulsen ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig puanını 10’a çıkarırken, Augsburg ekibi 7 puanda kaldı. Borussia Dortmund da deplasmanda Hoffenheim’i 76. dakikada Marco Reus’un attığı golle 1-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip puanı 9’a çıkardı. Hoffemheim’in ise 6 puanı bulunuyor.

Oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05’i 1-0, Stuttgart da deplasmanda Hertha Berlin’i 2-0 mağlup etti. Freiburg-Werder Bremen karşılaşması ise 1-1 beraber sonuçlandı.