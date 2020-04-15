Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ın oyuncusu Santos’a 3 maç men cezası

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Kopenhag takımının oyuncusu Michael Santos’a, UEFA 3 maç men cezası verdi. Santos, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Medipol Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.

15 Nisan 2020, Çarşamba 19:16 Son Güncelleme:
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Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ın oyuncusu Santos’a 3 maç men cezası

UEFA, Medipol Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki rakibi Kopenhag’da forma giyen Michael Santos’a 3 maç men cezası verdi. UEFA’dan yapılan açıklamada, Celtic ile Kopenhag arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol sevinci sırasında güvenlik görevlisini iten Santos’a 3 maç ceza verildiği belirtildi.

27 yaşındaki Uruguaylı forvet, takımının temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir, Santos’un da forma giydiği 12 Mart’ta oynanan ilk maçta sahasında Danimarka temsilcisini 1-0 mağlup etmişti

ANKARA (AA)

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