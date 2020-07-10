Başakşehir’in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland’a yenildi

Danimarka Birinci Futbol Ligi’nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland’a 3-1 mağlup oldu.

10 Temmuz 2020, Cuma 00:02 Son Güncelleme:
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Başakşehir’in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland’a yenildi

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland’ın konuğu oldu.

Kopenhag, 22. dakikada Muhammed Daramy’nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Midtjylland, 63. dakikada Sory Kaba’nn penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, 79. dakikada Anders Dreyer ve 81. dakikada Awer Mabil’in ağları sarsmasıyla Kopenhag’ı 3-1 yendi.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5-6 Ağustos’ta Kopenhag’a konuk olacak.

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