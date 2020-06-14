Başakşehir’in rakibi Kopenhag deplasmanda kayıp

Danimarka Süper Ligi Şampiyonluk Grubu’nun ilk haftasında Kopenhag, deplasmanda Nordsjaelland’a konuk oldu. Right to Dream Park’ta oynanan karşılaşmada konuk ekip 22’nci dakikada Jens Stage’nin attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekipten Kamala Sulemana 66’ncı dakikada attığı golle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelede 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Kopenhag puanını 57’ye, Nordsjaelland ise 42’ye yükseltti. Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rakibi, şampiyonluk turundaki ikinci maçında sahasında Aalborg’u konuk edecek.