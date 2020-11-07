Başakşehir’in konuğu Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı.

Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip.

Medipol Başakşehir’de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir’in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

AA