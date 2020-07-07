Başakşehir'in kalesi yıkılmıyor! İç sahada 15 maçtır bileği bükülmedi

Üst üste oynadığı 12. maçını da yenilgisiz geçen Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı 15. maçında da mağlubiyet yaşamadı.

07 Temmuz 2020, Salı 23:44 Son Güncelleme:
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Başakşehir'in kalesi yıkılmıyor! İç sahada 15 maçtır bileği bükülmedi

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.

Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. Başakşehir, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

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