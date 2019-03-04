Süper Lig'in 26. haftasında Kayseri'de karşılaşan Medipol Başakşehir ve Kaysersipor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Uzun süre geride götürdüğü maçta 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle kazanan Başakşehir'de puanı getiren gol Adeabayor'dan geldi. Ev sahibinin golü ise 20. dakikada Şamil Çinaz'dan geldi. Başakşehir bu sonucun ardından puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, Bursaspor'u deplasmanda mağlup ederse puan farkı 6'ya inecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri gelecek hafta Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor'u konuk edecek. İşte Başakşehir'in kalan maçları...

Başakşehir Süper Lig fikstürü

1. hafta

Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor

2. hafta

Kasımpaşa 2 - 1 Başakşehir

3. hafta

Başakşehir 3 - 1 Akhisarspor

4. hafta

Erzurumspor 0 - 1 Başakşehir

5. hafta

Başakşehir 4 - 0 Antalyaspor

6. hafta

Bursaspor 0 - 0 Başakşehir

7. hafta

Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor

8. hafta

Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir

9. hafta

Başakşehir 1 - 0 Kayserispor

10. hafta

Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

11. hafta

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

12. hafta

Çaykur Rizespor 1 - 2 Başakşehir

13. hafta

Göztepe 0 - 2 Başakşehir

14. hafta

Başakşehir 0 - 1 Sivasspor

15. hafta

Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir

16. hafta

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

17. hafta

Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

18. hafta

Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir

19. hafta

Başakşehir 2 - 0 Kasımpaşa

20. hafta

Akhisarspor 0 - 3 Başakşehir

21. hafta

Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor

22. hafta

Antalyaspor 0 - 1 Başakşehir

23. hafta

Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

24. hafta

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir

25. hafta

Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

26. hafta

Kayserispor 1 - 1 Başakşehir

27. hafta

Başakşehir - Konyaspor

28. hafta

Beşiktaş - Başakşehir

29. hafta

Başakşehir - Çaykur Rizespor

30. hafta

Başakşehir - Göztepe

31. hafta

Sivasspor - Başakşehir

32. hafta

Başakşehir - MKE Ankaragücü

33. hafta

Galatasaray - Başakşehir

34. hafta

Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle ligde üst üste 4. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Turuncu-lacivertli takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan sonra Fenerbahçe’yi de yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İstanbul ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. Medipol Başakşehir, ligdeki son yenilgisini 14. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor’a 1-0 kaybederek almıştı. Öte yandan, turuncu-lacivertli takım 3 maç sonra kalesinde gol gördü.