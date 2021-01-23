Galatasaray ile Başakşehir arasındaki İrfan Can Kahveci pazarlığı hız kesmeden devam ediyor. İki taraf da bu transferin gerçekleşmesi için ortak bir yol arayışında. Son olarak Başakşehir'in, İrfan'a karşılık Emre Kılınç'ın bonservisi artı 6.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar henüz bu teklife olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Teknik patron Fatih Terim'in, Emre Kılınç beklentisine vereceği cevaba göre bir yol haritası izlenecek. Terim'den gelmesi muhtemel olumsuz dönüşe karşın yeni formül arayışları sürüyor. Ancak Başakşehir'in en azından bonservis ücretinde bu seviyelere gelmiş olması, Galatasaray cephesinde transferin artık mutlu sona çok yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.



