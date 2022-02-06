Fenerbahçe 'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'de yolu Sarı-Lacivertli takımdan geçen teknik heyette 3, takımda da 5 futbolcu vardı.

Antrenörler Erdinç Sözer, Selçuk Şahin ve Pierre Webo teknik ekipteki eski Fenerbahçeliler olarak dikkat çekerken, Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Şener Özbayraklı da Başakşehir'in yolu Fenerbahçe'den geçen isimleri olarak eski takımlarına karşı sahne aldılar.

Volkan, Hasan Ali, Deniz ve To lga forma giyerken, Şener 90 dakikayı yedek bekledi.