Başakşehir’in hedefi Manchester

Başakşehir’in başarılı file bekçisi Mert Günok’tan iddialı açıklamalar...“Manchester United’a karşı Old Trafford’da oynamayı çok isterdim” diyen Mert, “Tabii ki önce Kopenhag’ı elememiz gerek ama bu sene Manchester United’ı çekince, maçın Almanya’da olmasına açıkçası üzüldüm. Kopenhag maçımız var. 1-0’lık bir avantajımız bulunuyor. Turu geçebileceğimize inanıyorum” dedi.