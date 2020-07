Mozzartsport'a konuşan Aleksic, "Oturup düşünüyorum. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Duygularla doluyum ve nereden sözlerime başlayacağımı bilmiyorum. Bir yıl önce iyi organize olan bir kulübe Başakşehir'e geldim. Dünya futbolunda önemli yer edinmiş oyuncularla oynamaktan dolayı çok mutluyum. Ve sonunda, kariyerimdeki ilk, kulübün için de tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandık, katkıda bulundum. Artık biyografimde sonsuza dek bir kez şampiyon olduğum yazılacak. Kulübün tarihinde, Başakşehir'e ilk şampiyonluğu getiren oyuncular arasında benimde adım yer alacak. Bu benim için inanılmaz" dedi.

"Büyük bir kutlama yapmadık"

Şampiyon olduktan sonra büyük bir kutlama yapmadıklarını kaydeden Aleksic, "Stadyum'da sadece 300-400 kişi, kulüp çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri vardı. Biraz kutlama yaptık, sahada bayraklar vardı ve biraz video çektik. Şimdi son lig maçında Kasımpaşa ile karşılaşacağız ve asıl kutlamayı bu maçtan sonra yapacağız. Başkan iyi bir kutlama yapacak ve nasıl yapılacağını herkese gösterecek" dedi.

"Falcao'ya 7 milyon euro verdiler. ne için!"

Türkiye'de her büyük takımın parası olduğunu vurgulayan Sırp oyuncu, "İstikrarlı kulübün ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak en iyi organize kulüp olduğumuzu size söyleyebilirim. Her Euro'nun nere gittiğini biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de her büyük takımın parası var. Ama asıl fark onları nasıl harcadığıdır. Galatasaray'ı örnek olarak alalım: Geçen yaz 33-34 yaşındaki bir oyuncu olan Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve ona 7 milyon Euro ödedi. Ne için, Kolombiya'nın onuru olduğu için, ama bu iyi bir iş örneği mi? Başakşehir'de böyle bir harcama yok ve bu yüzden ülkenin en iyi yönetilen kulübüyüz. Avrupa'da da kendimizi göstereceğiz. Şimdi dünyanın dört bir yanından büyük oyuncular buraya gelmek isteyecektir" diye konuştu.

"VAR geldikten sonra tüm maçlar adil bir şekilde oynanmaya başlandı"

Aleksic son olarak, "VAR geldikten sonra tüm maçlar adil bir şekilde oynanmaya başlandı, herkes şimdi aynı muameleyi görüyor. Her kulübün parası var, iyi oyuncuları var... Fark iyi yabancı oyuncuları bulmakta... Bu yıl biz, Trabzonspor ve Sivasspor zirvedeyiz. Geçen sezon Malatya'da yakındı. Bu yüzden işler artık değişiyor. Son lig maçında küme düşme potasında yer alan Kayserispor'u 1-0 yendik. Eskiden olduğu gibi kolay kazanmak yok, herkes herkesi yenebiliyor. Ve adil bir şekilde oynandığında gerçekten durum böyle. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. (Ajansspor)