Başakşehir’in forveti Crivelli, bu sezonki ilk golünü attı

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor’u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 11 ve 23’de Visca, 27’de İrfan Can, 35’de Crivelli ve 83’de Giuliano’dan geldi.

Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcusu Enzo Crivelli, Antalya karşısında bulduğu golle kendisi adına sezonunun ilk golünü kaydetmiş oldu. Başarılı oyuncu, ayrıca 2020-2021 sezonunda Başakşehir’in attığı 7 golde Visca, İrfan ve Giuilano dışında imzası bulunan bir diğer isim olarak ön plana çıktı.