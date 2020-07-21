Başakşehir’in değişmez ismi Edin Visca! En büyük pay onun!

Medipol Başakşehir’e, 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar’dan transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli forma ile geçirdiği 9. yılda şampiyonluk sevinci yaşadı.

İstikrarı ile dikkati çeken ve takımın en önemli isimlerinden biri olan Visca, bu sezon son hafta öncesi Senegalli oyuncu Demba Ba ile 12’şer golle takımın en golcü iki isminden biri oldu.

Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de takımının hücumdaki yükünü çeken Visca, takımın kaptanı olarak da önemli bir sorumluluğu üzerinde taşıdı.

Türkiye’deki 9 yılında 9 maç kaçırdı

Medipol Başakşehir’in kaptanı Türkiye’de geçirdiği 9 yılda yalnızca 9 maç kaçırdı.

Sekizi Süper Lig, biri TFF 1. Lig olmak üzere 9 yıldır Medipol Başakşehir formasını giyen Visca, Süper Lig’de 265, TFF 1. Lig’de de 34 maçta oynadı.

Son 7 sezonda ise yalnızca 2 maç kaçıran Visca, 2012-2013 sezonunda 6 maçta forma giyemedi. Bosna Hersekli oyuncu ilk sezonunda da 1 maçta takımındaki yerini alamamıştı.

Gümüşdağ: "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca’nın heykelini dikmeyi düşündüklerini söylemişti.

Göksel Gümüşdağ, geçen yıl ekim ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Visca’nın takımın sembol isimlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz. Bu takıma çok önemli katkıları oldu. 2011-2012 sezonunda 700 bin liraya almıştık. Takımın her şeyiyle en önemli oyuncusu. Müthiş bir karakter, inanılmaz bir aidiyet hissediyor. Onun için heykeli dikilecek bir oyuncudur." ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez bu sezon cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir’in sağ kanat oyuncusu Edin Visca, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı maçlarda ilk kez bu sezon kırmızı kart gördü.

Kariyerinde bir sezonda 4 sarı kart dahi görmeyen ve cezalı duruma düşmeyen Visca, bu sezonun 29. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Visca’nın bu sezon kaçırdığı tek lig maçı 30. haftada Medipol Başakşehir’in deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yendiği karşılaşma oldu.

Visca, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında ligi 3’er sarı kart ile tamamladı. Bosna Hersekli futbolcu bu sezon da 3 sarı kart gördü.

Süper Lig’de 265 maç

Medipol Başakşehir’in yıldız oyuncusu, turuncu-lacivertli forma ile Süper Lig’de 265 maça çıktı. Visca bu karşılaşmalarda fileleri 75 kez havalandırdı.

Turuncu-lacivertli takıma 21 yaşında transfer olan Visca, ilk sezonunda Süper Lig’de 33, Spor Toto Süper Final grubunda da 3 maça çıktı. Bu maçların 23’ünde ilk 11’de görev alan Bosna Hersekli futbolcu, 5 gol attı.

Bir sonraki sezonda 28 maçta forma giyen Visca, 3 gol kaydetti.

Visca, turuncu-lacivertli takımın 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Süper Lig’de 34 maçın 34’ünde ilk 11’de sahaya çıktı. 2014-2015 sezonunu 8 golle kapatan Bosna Hersekli oyuncu, 2015-2016 sezonunda ise 34 maçta 17 gol atarak kariyer rekorunu kırdı. 2016-2017 sezonunda da 34 maçta forma giyen Visca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezon da 33 maçta görev alan ve 9 gol atan Visca, geçtiğimiz sezon ise oynadığı 34 maçta 13 gol atmayı başardı.

1. Lig’de 34’te 34

Medipol Başakşehir’in Spor Toto 1. Lig’de mücadele ettiği 2013-2014 sezonundaki performansıyla takımın yeniden Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Edin Visca, 34 maçın 34’ünde ilk 11’de sahaya çıktı.

Visca, kariyerinde bir alt ligdeki tek sezonunu 10 golle tamamladı.

Turuncu-lacivertli takımın 78 puan ile zirvede tamamladığı sezon da Visca kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Avrupa’da Başakşehir’in en golcü ismi

Edin Visca, Medipol Başakşehir ile 5 farklı sezonda Avrupa kupalarında toplam 27 maçta mücadele etti.

30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 21 maçta görev aldı. Visca, bu maçlarda fileleri 13 kez havalandırarak, önemli bir başarıya da ulaştı.

Edin Visca, Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir’in en golcü oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor.