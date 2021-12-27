Süper Lig takımı Medipol Başakşehir'de transfer gelişmesi yaşandı... İstanbul ekibine geçtiğimiz sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan 2.15 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattığı Youssouf Ndayishimiye için Belçika ekibi Royal Antwerp ve RSC Anderlecht ile MLS takımı Houston Dynamo'dan transfer teklifi geldi.

Başakşehir 7-8 milyon Euro istiyor

Başakşehir yönetimi ise Ndayishimiye için 7-8 milyon Euro civarında bonservis ücreti istiyor.

Öte yandan; 23 yaşındaki Burundili savunmacı Başakşehir'de bu sezon 20 maçta görev alırken 1 gol ile 2 de asist yaptı.

Antwerp'in listesinde Luyindama da var

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp, Galatasaray 'a stoper Luyindama için kiralık satın alma opsiyonu ile teklif sundu.

(Ajansspor)