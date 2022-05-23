Süper Lig 'de gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden Başakşehir'de kadro yapılanması lig biter bitmez başladı. Başakşehir Kulübü, Beşiktaş 'tan kiralanan Salih Uçan'a sosyal medya hesabından veda etti.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Salih Uçan’ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir.

Milli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.