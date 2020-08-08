Başakşehir’e kadro kısıtlaması

Şampiyonlar Ligi için Metz’te forma giyen stoper Mamadou Fofana’yı gündemine aldığı iddia edilen Başakşehir’e UEFA’dan kötü haber geldi. Finansal Fair-Play anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Turuncu-Lacivertliler ilk kez katılacakları Şampiyonlar Ligi gruplarında kadrolarına 25 yerine 22 oyuncu yazabilecek. Önümüzdeki sezon ise bu sayı 23 olabilecek.

Ayrıca temsilcimizin önümüzdeki iki sezon UEFA organizasyonlarında yeni transferlerini oynatabilmesi, sattıkları oyuncuların gelirleriyle transferleri yapmaları şartına bağlandı. Geçmiş dönem taahhütlerini yerine getiremediği için UEFA galirlerinin 300 bin Euro’su kesilecek olan Başakşehir, yeni anlaşmaya da uymaması durumunda 1.2 milyon Euro daha ödeyecek.