Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor'dan Başakşehir' transfer olan genç eldiven Muhammed Şengezer ile bir diğer genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

Duygusal bir veda mesajı paylaşan kaleci Muhammed Şengezer, şu ifadelere yer verdi:

"11 yaşında kalbim küt küt atarak girdim Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nin kapısından içeri. Yolspor’da oynarken beğenilip taraftarı olduğum Bursaspor Kulübü’ne transfer olmak, hayallerin en büyüğüydü. Taraftarın da dediği gibi ‘O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese’… Şükür bana nasip oldu ve başım dik, alnım açık şekilde göğsümü gere gere altyapısından A Takımı’na kadar yüzlerce kez yeşil beyazlı formayı giydim. 2012 yılında Avrupa Şampiyonu olan U15 Takımı’nda 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla birlikte zoru başardık. Çin’de dünya devleriyle birlikte Dünya Şampiyonası’na gittik ve ayyıldızlı Türk bayrağı ve yeşil beyazlı formayı en iyi şekilde temsil ettik. Ben de o kaleyi koruyan herkesin kardeşi, oğlu, yiğeni ‘Mami’ydim’… Hayallerim bir bir gerçek oldu. Yeşil beyazlı formayla A Milli Takım’a kadar yükselme başarısı gösterdim. Kimi zaman sevindim kimi zaman çok üzüldüm ama her zaman işimi yaptım. Daha fazla çalıştım. Evimi bile Özlüce Tesisleri’nin yanına taşıdım. Benim en büyük hayalim babamın bana anlattığı Mesut-Ersel ve Nejat Biyediç gibi efsane olmaktı. Bugün çok sevdiğim takımımdan ayrılmak zorunda kaldım. Şartlar bizi buralara getirdi. Bursaspor’uma, transferimle birlikte iyi bir bonservis ücreti getirmeyi başardığımı düşünüyorum ve bu anlamda çok sevinçliyim. Bana her zaman destek olan Bursaspor ailesine, her zaman yanımda olan büyük Bursaspor taraftarına, altyapı hocalarıma, kulüp çalışanlarına, kısacası üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim hakkım varsa hepinize helal olsun, siz de hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun, hepinizi çok seviyorum. Unutmayın her gidiş bir ayrılık değildir, bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir."

17 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya ise "Tam 5 yıl önce Bursaspor'da forma giyebilmek için ailemle birlikte Erzurum'dan Bursa'ya geldik. O şanlı formayı giymek herkes gibi benim için de hayaldi. Yılmadım, çok çalıştım ve A Takım'a çıktım. Genç yaşıma rağmen formayı sırtıma geçirip bir daha bırakmamak için hep Allah'a dua ettim. Ancak şartlar bizi öyle bir noktaya getirdi ki Bursaspor'dan ayrılmak zorunda kaldım. Bu zorlu süreçte bana destek olan altyapı hocalarına, medya mensuplarına, büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bursaspor'a para kazandırarak gittiğim için çok mutluyum. Umarım Bursaspor, sezon sonunda hak ettiği yere, yani Süper Lig'e döner. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)