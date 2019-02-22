Başakşehir'e Epureanu müjdesi

Antalya deplasmanında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Epureanu, geri dönüyor. Bursa maçında liderin tek eksiği Clichy. Son 5 maçında Timsah’tan gol yemeyen Turuncu- Lacivertliler’de moraller üst düzeyde.

22 Şubat 2019, Cuma 06:21
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Başakşehir'e Epureanu müjdesi

23. haftaya 6 puan farkla lider girerken büyük bir avantajı elinde bulunduran Başakşehir, Bursa engelini de kayıpsız geçmek istiyor. Yeşil-Beyazlı takımla oynadığı son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen, gol dahi yemeyen Abdullah Avcı’nın takımında tek düşünce galibiyet.

İçeride oynanacak kritik maç öncesi İstanbul ekibinde en merak edilen konu ise geçen hafta Antalya deplasmanında forma giyemeyen Epureanu’nun durumu. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Clichy’nin sakatlığının devam ettiği Başakşehir’de Epureanu’nun tedavisi tamamlandı, oynamasına engel bir durum kalmadı.

Cezayı içeride kesecek!

Avcı’nın zorlu randevuda en büyük kozlarından biri yine Edin Visca olacak. Yarınki maçta 11’de sahaya çıkması kesin olan Bosnalı yıldız, yine ceza sahası içinde rakibin korkulu rüyası olacak. Bu sezon 138 kezle Süper Lig’de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan Edin Visca, ligdeki sekiz golünün tamamını da ceza sahası içinden attı

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