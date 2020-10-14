Başakşehir maçı için 630 kişilik loca satışı başladı
TFF tarafından yüzde 50 kapasiteyle localara taraftar alınacağını duyurması heyecan yarattı. Bordo-Mavililer aylar sonra taraftarına kavuşacak. Başakşehir maçında Bordo-Mavililer, 122 loca bulunan stadyuma 630 seyirci alabilecek.
TFF 17 Ekim Cumartesi gününden itibaren statlara loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınmasına izin vermişti. Trabzonspor da Medical Park’taki locaların maçlık olarak satışına başladı. Başakşehir mücadelesi öncesinde; BATI VIP 15 bin, Köşe 9 bin, Doğu 5 bin ve kale arkası 2 bin 500 TL’den satışa çıkarıldı. Bordo-Mavililer 122 loca bulunan stada 630 seyirci alabilecek.