Milli aranın hemen ardından yarın Beşiktaş’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın 5’e 2 pas oyununun ardından gerçekleştirilen orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi. Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Okan Buruk’un ekibine zorlu maç öncesi müjde forvetlerden geldi. Milli ara öncesi sakatlıkları bulunan iki forvet oyuncusu Demba Ba ve Crivelli’nin tamamen iyileştiği ve bu süreci takımla çalışarak geçirdikleri belirtildi.

Tek eksik Caiçara

Başarılı hoca, Beşiktaş deplasmanında Demba Ba ve Crivelli’yi birlikte oynatarak sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Başakşehir’de Caiçara’nın dışında başka sakatlığı bulunan oyuncu yok.