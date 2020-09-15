Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, transferde yeni bir bomba patlattı. İstanbul temsilcisi, Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki forvet Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Kenan Karaman geçen sezon küme düşen Fortuna'da 21 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli golcü için kulübü Fortuna Düsseldorf'la son pazarlıkları yapan Başakşehir'in bu transferi en yakın zaman içinde açıklaması bekleniyor. Kenan Karaman'ın Alman kulübü ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecekti.

3 isimle yarışacak

A Milli Takımımız'ın kadrosunda da kendisine sık sık yer bulan Kenan, transferinin resmileşmesinin ardından Başakşehir'de; Demba Ba, Enzo Crivelli ve Fredrik Gulbrandsen gibi isimlerle forma rekabetine girecek.