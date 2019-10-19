Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe’yi 90 2. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek, ligdeki galibiyet serisini üç maça yükseltti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 1-0 önde kapatan turuncu-lacivertli takım, bu galibiyetle puanını 14’e çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Göztepe ise 9 puanda kaldı.

Skrtel ilk golünü attı

Medipol Başakşehir’e sezon başında transfer olan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü Göztepe’ye attı. Deneyimli savunma oyuncusu 90 2. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. İstanbul ekibinin Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen de turuncu-lacivertli forma ile ligdeki ikinci golünü Göztepe ağlarına gönderdi. Gulbrandsen, Süper Lig’de ilk gol sevincini 6. haftada turuncu-lacivertli takımın Çaykur Rizespor’u 5-0 yendiği maçta yaşamıştı.

Göztepe’nin golü Soner’den

İzmir ekibi Göztepe’nin, Medipol Başakşehir karşısında skoru 1-1 getiren golünü, sezon başıda turuncu-lacivertli takımdan sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak giden Soner Aydoğdu’dan geldi. Soner’in 64. dakikada ceza sahası dışından attığı şutta top yan direğe çarparak ağlarla buluştu. Göztepeli oyuncular gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

Başkanlardan asker selamı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstiklal Marşı’nı asker selamı vererek okudu. İki başkanın asker selamına ve protokol tribünündeki diğer isimler ve tribündeki taraftarlar da eşlik etti.