Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcuların PSG maçındaki formalarının açık artırmaya sunulduğunu ve gelirlerin UNICEF'e bağışlanacağını açıkladı. Yardımcı antrenör Pierre Webo'nun adının yer aldığı 9 numaralı forma da açık artırmadaki yerini aldı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi’ndeki dikkat çekici performansının yanı sıra Paris Saint Germain maçında ırkçılığa karşı duruşuyla da tüm dünyanın takdirini kazandı. Irkçılığın önüne geçmenin en etkili yolunun eğitim olduğunu düşünen kulübümüz, bu doğrultuda yeni bir adım atıyor. Paris Saint Germain maçında oynayan futbolcularımızın giydikleri imzalı formalar, Match Worn Shirt’te açık artırmaya sunuldu. Bu kez çok özel bir parça da yer alıyor. Uzun yıllar Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen ve kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevi yapan Pierre Webo’nun 9 numaralı imzalı forması da satışta. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, açık artırmadan elde edilen gelirin tamamını UNICEF’e bağışlayacak. UNICEF, 70 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanında, her çocuğun haklarını savunmaktadır. UNICEF, dünya genelinde; her çocuğun erken yaşlardan itibaren aynı haklara sahip olduğunu öğrenmesini sağlamak, ebeveynlerin bu konuda çocuklarıyla iletişimlerini desteklemek, toplulukların sosyal içerme ve çeşitlilik konusunda farkındalıklarını artırmak, ergenleri ve gençleri sosyal uyum ve ayrımcılığa karşı değişimin temsilcileri olarak güçlendirmek üzere programlar yürütmektedir. İnsanların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayrımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin eşit olduğunu vurgulamak için çocuk yaşta eğitimin önemine dikkat çekmek isteyen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UNICEF ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Kulübümüz, daha iyi bir dünya için farkındalık yaratacak işlerde yer almayı ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdürecektir."