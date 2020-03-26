Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 corona virüsü taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır.





Önceki günler kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ hakkında Başakşehir şu açıklamayı yapmıştı

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.



